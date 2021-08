Rowerem w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 04 - 05 wrześni? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Trasa ta jest piękna i malownicza, liczne wzniesienia oraz doliny ukazują piękno doliny Bugu, warto przejechać się tą trasą i zobaczyć Podlasie z jak najlepszej perspektywy. Świeże powietrze, spokój i klimat to jest to, co każdy rowerzysta lubi ;) Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa na niedzielne popołudnie. Miało być lekko, miło ale niestety lekko nie było. Większość dróg to rozjeżdżone przez traktory szutry, leśne trakty i piaszczyste pola. Mimo wszystko warto przejechać trasę, może z drobną modyfikacją. Końcówka po asfalcie, to już był wypoczynek i możliwość odetchnięcia. Na trasie nie ma sklepów wioskowych, lub są zamknięte, dlatego warto zaopatrzyć się w wodę i jedzenie. Warto zabrać też kąpielówki.

🚲 Trasa rowerowa: Polska NE

Początek trasy: Sulejówek

Stopień trudności: 1

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maciejkicior87

Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

