Rotkiel: Urlop powinien zaspokajać nasze najważniejsze potrzeby

Urlop ma Pani już zaplanowany?

Mam zaplanowany urlop, bo uwielbiam planować urlopy. Samo planowanie sprawia mi przyjemność. Kiedy jestem zmęczona, przeciążona pracą, obowiązkami, to planując urlop, już jest mi troszeczkę lepiej. Lubię koncentrować się na planowaniu urlopu i w ogóle uważam, że to bardzo fajna rzecz. Czasami nawet parom, z którymi pracuję, zalecam, jako jedno z ćwiczeń albo sposób na wspólne spędzanie czasu, żeby sobie zrobili dobrą herbatkę, kawkę, usiedli do laptopa i rozejrzeli się w ofertach biur podróży, pozastanawiali się, poplanowali, bo planowanie urlopu jest w ogóle przyjemne.

A jak jest ważne, Pani zdaniem?

To kwestia indywidualna, czy lubimy planować i jak do tego planowania podchodzimy - ta kwestia powinna wynikać ze znajomości siebie. Jeżeli ktoś jest osobą impulsywną, jeżeli ktoś lubi zmienność, jeżeli ktoś lubi niespodzianki, jeżeli ktoś lubi, jak go życie zaskakuje, lubi życie na wysokich obrotach, to takie wyjazdy na ostatnią chwilę mają swój urok. Ale jeśli ktoś jest zmęczony, zestresowany, przepracowany, potrzebuje odpoczynku, to absolutnie planowanie na ostatnią chwilę, moim zdaniem, jest jednak jakimś dodatkowym stresem. Bo możemy nie znaleźć tego, czego szukamy, może się wydarzyć coś, czego nie przewidzieliśmy. Moim zdaniem, wcześniejsze i dokładniejsze planowanie jest ważne, szczególnie jeśli urlop ma być nie dodatkową stymulacją i zastrzykiem adrenaliny, tylko czymś, co nam pozwoli odsapnąć, odpocząć. Tyle tylko, że kiedy miałam 20 lat, nie miałam dziecka, nie miałam też jeszcze stałej pracy, to uwielbiałam coś robić spontanicznie, na ostatnią chwilę - tylko to był inny etap w moim życiu. Dlatego, w ogóle, kiedy będziemy mówiły, jak planować urlop, to będziemy mówiły o tym, że to bardzo zależne od etapu życia, na którym jesteśmy. Teraz nie wyobrażam sobie planowania na ostatnią chwilę: osiwiałabym ze stresu, nie byłaby to dla mnie żadna przyjemność.