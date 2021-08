Roszada na rynku! Jan-Krzysztof Duda ze wsparciem od PKN Orlen

- Cieszę się, że dołączam do Grupy Sportowej Orlen. Wierzę, że dzięki wsparciu stabilnego sponsora, jakim jest PKN ON, będę mógł konsekwentnie budować swoją karierę, osiągając kolejne sukcesy. Współpraca w ramach jednej grupy z ikonami polskiego sportu, na przykład z Anitą Włodarczyk i Marią Andrejczyk, to dla mnie szansa na zdobywanie kolejnych ważnych doświadczeń, które jeszcze bardziej pomogą mi rozwijać się sportowo - przyznał pierwszy Polak w historii, który zatriumfował w Pucharze Świata.

Współpraca z Orlenem to być może początek pięknej historii polskich szachów. Jako reprezentant Grupy Sportowej Orlen zawodnik zadebiutuje na festiwalu szachowym w Ustroniu, a w przyszłym roku czekają go dużo poważniejsze imprezy. Polski arcymistrz wystąpi w Turnieju Kandydatów, którego triumfator będzie pretendentem w walce o tytuł mistrza świata.