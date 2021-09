Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021. Ryszard Terlecki: Jesteśmy przygotowani, aby reagować

Od ubiegłego czwartku w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, używając do tego migrantów.

W poniedziałek w Sejmie przeciwko uchyleniu rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią zagłosowało 225 posłów PiS, 8 posłów Konfederacji, 6 posłów Porozumienia i po trzech posłów: Kukiz'15 i koła Polskie Sprawy. „Za” było 114 posłów Koalicji Obywatelskiej, 44 posłów Lewicy i 7 posłów Polski 2050.

W rozmowie z polskatimes.pl wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki pytany o to, dlaczego część opozycji chciała uchylenia stanu wyjątkowego ocenił, że to pomysł opozycji na życie, że będzie zawsze głosować przeciw PiS, także w sprawach bardzo istotnych dla Polski. – Nic na to nie poradzimy. PSL się dość rozsądnie wstrzymało, natomiast Platforma Obywatelska wahała się do ostatniej chwili, jednak uznała, że nie może dać się przelicytować w opozycyjności Lewicy i zrobiła to, co zrobiła, czyli zrobiła głupstwo. A potem się dziwią, że spadają im sondaże – dodał.