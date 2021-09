Rosyjskie media po porażce Spartaka z mistrzem Polski: "Legia spełniła to, co obiecała na swoich banerach reklamowych"

"Niestety Spartak w tym sezonie rozpoczął drogę w europejskich rozgrywkach rozczarowaniem. Gospodarze przez cały mecz nie prezentowali się zbyt dobrze w starciu ze skromną Legią, a potem praktycznie poddali się w ostatnich minutach. Czerwono-białych skarcił 22-letni zawodnik Kosowa Lirim Kastrati" - czytamy na sport24.ru. "Nazwisko Lirimy jest prawdopodobnie znane fanom CSKA. Rok wcześniej, jeszcze grając dla Dynama Zagrzeb, Kastrati spotkał się z moskiewskim klubem w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Wtedy młody Kosowianin wbił ostatni gwóźdź do trumny rosyjskiego klubu" - dodaje autor tekstu.

"Przez większość meczu wydawało się, że Spartak może przegrać z taką Legią tylko przez jakiś przypadek, lub niesamowity zbieg okoliczności. Polacy są naprawdę słabi, 16 miejsce w ich lidze to nie jakaś anomalia, ale fakt, który odzwierciedla rzeczywisty stan rzeczy" - donosi natomiast sport-express.ru. "Jeśli weźmiemy 11 piłkarzy z wyjściowego składu „Spartaka”, to każdy z nich jest wyższy w klasie swojego przeciwnika. Porażka z tak szarą i przeciętną Legią to katastrofa" - grzmi Dmitrij Girin.

"Powtórzenie koszmaru. Spartak ponownie przegrał z Legią w Moskwie" - zatytułowano tekst na portalu sportmk.ru. "Spartak przegrywa w najważniejszym dla siebie meczu i rozpoczyna fazę grupową od falstartu. Czerwono-biali nie pokazali pasji, o której na konferencji prasowej mówili Promes i trener. A jednak, Legia spełniła to, co obiecała na swoich banerach reklamowych – ponownie pokonała „Spartaka” w Moskwie" - czytamy w tekście.