Rosyjskie manewry w pobliżu spornych wysp. Japonia protestuje

- Dalsze zbrojenie przez Rosję czterech wysp północnych stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Japonii i jest niemożliwe do zaakceptowania – oświadczył główny sekretarz rządu Hirokazu Matsuno.

Zgodnie z zapowiedziami strony rosyjskiej, ćwiczenia w pobliżu wyspy Kunaszyr mają się rozpocząć we wtorek i trwać z przerwami do 1 marca. To jedna z czterech wysp, o które Tokio i Moskwa spierają się od dziesięcioleci. Z tego powodu oba kraje nie podpisały dotychczas formalnego układu pokojowego po drugiej wojnie światowej.

Premier Japonii Fumio Kishida powtórzył, że jego kraj chce zakończenia tego sporu. Przypomniał o wspólnej rosyjsko-japońskiej deklaracji z 2018 r., w której powtórzono zapewnienie z 1956 roku, że dwie z czterech wysp zostaną przekazane Japonii po podpisaniu traktatu pokojowego.