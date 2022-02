Rosyjskie jednostki w pobliżu granicy z Ukrainą przesunięte w "pozycje do ataku"

Według urzędnika, z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że niektóre rosyjskie jednostki opuściły swoje miejsca zgrupowania i zaczynają przesuwać się na "pozycje do ataku". W ocenie informatora CBS News ten ruch oznacza zmianę w stosunku do ostatniej niedzieli, kiedy to niektóre jednostki opuściły miejsca zbiórek, ale nie zajęły jeszcze pozycji, które można by uznać za pozycje bojowe.

USA uważają, że Rosja zaatakuje Ukrainę do końca tygodnia, chociaż nie jest jeszcze pewne, jak ten atak będzie wyglądał - mówi informator CBS News. Dodaje zarazem, że po rozpoczęciu akcji militarnej wiedza o rosyjskich ruchach pozyskiwana przez amerykański wywiad znacząco się zmniejszy. Amerykanie nie będą bowiem mieli wojsk lądowych na miejscu ani samolotów zwiadowczych w powietrzu, a rosyjskie cyberataki i wojna elektroniczna zagłuszą komunikację.

Według szacunków Amerykanów, Rosja zgromadziła około 80 proc. sił potrzebnych do rozpoczęcia inwazji na pełną skalę, a reszta jest w drodze. Wzdłuż granic Ukrainy Moskwa skoncentrowała ponad 100 tys. żołnierzy.