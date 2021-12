Rosyjskie bombowce nad granicą polsko-białoruską [WIDEO]

Bombowce patrolują nie tylko odcinek białorusko-polski, ale także granicę Białorusi z Litwą i Ukrainą.

Bombowce Tu-22M to maszyny średniego lub dalekiego zasięgu przeznaczone do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne rozmieszczone w strefie operacyjnej przeciwnika. Do celów ofensywnych Tu-22M może być uzbrojony w kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-powierzchnia oraz bomby o maksymalnej masie łącznej do 24 ton.

Od momentu wejścia do służby największym użytkownikiem Tu-22M pozostaje rosyjskie Lotnictwo Dalekiego Zasięgu, posiadające co najmniej 125 maszyn.