Rosyjski sposób na Covid-19: przymusowe urlopy i izolacja starszych, którzy się nie zaszczepili

Rosja planuje zamknięcie na tydzień wiele zakładów pracy (z wyłączeniem tych o strategicznym znaczeniu) na tydzień, by w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Padają kolejne dzienne rekordy zakażeń na Covid-19, a z Kremla płyną nowe apele o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. Rosyjska grupa zadaniowa ds. COVID-19 zgłosiła 1015 zgonów związanych z wirusem w ciągu ostatnich 24 godzin, najwyższą liczbę ofiar w ciągu jednego dnia od początku pandemii, a także 33 740 nowych zakażeń.

Wicepremier Tatiana Golikowa zaproponowała, żeby od 30 października do 7 listopada uznać dni wolne od pracy w celu zwalczania rosnącej liczby infekcji. Rosja podjęła podobne kroki w poprzednich okresach pandemii, zwłaszcza przez niemal miesiąc, kiedy po raz pierwszy zaraza uderzyła w marcu zeszłego roku.

Przemawiając na rządowym spotkaniu poświęconym koronawirusowi, Golikowa wyjaśniała, że ludzie powinni okazywać kody QR w swoich telefonach komórkowych, co oznacza, że zostali zaszczepieni przeciwko Covid lub go przechorowali albo wyzdrowieli. I w ten sposób uzyskają dostęp do wielu wydarzeń publicznych i takich miejsc, jak kina czy teatry.