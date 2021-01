Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został zatrzymany przez policję po dotarciu na lotnisko w Moskwie

Samolot, którym leciał Nawalny wylądował na innym lotnisku, niż było to planowane. Powodem miało być zamknięcie Wnukowa dla przylatujących samolotów. Opozycjonista został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

Opozycjonista i krytyk rządu Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji po raz pierwszy od zamachu na jego życie i próby otrucia.

„Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który spędził pięć miesięcy w Berlinie wychodząc z otrucia, znajduje się w samolocie lecącym z powrotem do Moskwy. Nawalnemu grozi aresztowanie po przybyciu na miejsce, ale powiedział dziennikarzom na pokładzie, że jest „niewinną osobą”” – przekazała agencja informacyjna AFP.

"Mam prawo wrócić do domu"

Na pokładzie samolotu Nawalny został przywitany oklaskami przez znajdujących się tam dziennikarzy oraz pasażerów.

Opozycjonista miał odpowiedzieć, że czuje się "obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by powrócić do domu", a także, że nie boi się wrócić do Rosji - podaje kanał MBChMedia.

Aresztowania aktywistów

Jak przekazuje Biełstat, także na moskiewskim lotnisku zebrał się tłum ludzi, którzy czekają na powrót opozycjonisty. Telewizja poinformowała także o zatrzymaniach pięciu współpracowników Nawalnego z Fundacji Walki z Korupcją, którzy czekali na jego powrót. Zatrzymany został także Oleg Nawalny, brat Aleksieja Nawalnego.