Rosyjski hokeista Iwan Fiedotow został złapany na ulicy w Petersburgu i przymusowo wcielony do armii Putina. Miał grać w lidze NHL

Według relacji naocznych świadków zdarzenia sportowca schwytali zamaskowani funkcjonariusze SOBR i siłą wsadzili do oczekującej nieopodal furgonetki, która zawiozła golkipera na komisariat wojskowy. Tam Fiedotow przebywał do późnych godzin wieczornych i poczuł się źle na tyle, że wojskowi musieli wezwać pogotowie.

Miejsce służby - Siewierodwińsk

Karetka zawiozła olimpijczyka do szpitala marynarki wojennej w Petersburgu. Stamtąd poborowy został, bez możliwości widzenia się z bliskimi, przetransportowany do bazy Północnej Floty marynarki wojennej Rosji w Siewierodwińsku (ponad 1000 kilometrów na północ od Petersburga).

Fiedotow będzie tam odbywał zasadniczą służbę wojskową i wbrew pozorom może mówić o szczęściu. Pierwsze doniesienia rosyjskich mediów, zaniepokojonych losem gwiazdy hokeja, mówiły bowiem, że ujęty w łapance sportowiec naraził się władzom na tyle mocno, że te chciały wysłać go do odbywania służby za północnym kołem podbiegunowym na archipelagu Nowa Ziemia. Jeszcze gorszą perspektywę prognozowali ci, którzy twierdzili, iż zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej za uchylanie się od obowiązku zasadniczej służby wojskowej, za co grozi w Rosji kara pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.