Rosyjska giełda: największe załamanie od marca OPRAC.: gak

AA/ABACA/Abaca/East News

Do końca notowań we wtorek, 18 stycznia, indeks moskiewskiej giełdy spadł o 6,5 proc., czyli do poziomu 3.328 punktów – donoszą rosyjskie media. W środę rano giełda zaczęła odrabiać straty.