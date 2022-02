Rosyjska agresja na Ukrainę. Zachód odpowiada sankcjami [RELACJA LIVE]

Według rosyjskich mediów przywódcy w Doniecku i Ługańsku - dwóch samozwańczych „republik ludowych” we wschodniej Ukrainie - napisali do prezydenta Władimira Putina list, prosząc o pomoc w odparciu tego, co określają jako agresję ukraińskiego wojska. Obaj oskarżyli Ukrainę o atakowanie szkół i szpitali oraz niechęć do zakończenia wojny w Donbasie.