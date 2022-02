"Rosyjscy dowódcy dostali rozkaz dokonania inwazji na Ukrainę". Media o ustaleniach wywiadu USA

Korespondent stacji David Martin podkreślił, że Rosjanie robią wszystko to, co zrobiliby amerykańscy dowódcy, gdyby otrzymali rozkaz do działania.

– Według informacji amerykańskiego wywiadu, rosyjskie wojska faktycznie otrzymały rozkaz przeprowadzenia inwazji. Więc nie tylko zbliżają się coraz bardziej do granicy i pozycji ataku, ale również dowódcy opracowują konkretne plany działania w swoim sektorze pola bitwy – mówił Martin w programie "Face the Nations".

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził przekonanie, że Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę. – Mam powody, by tak uważać – podkreślił, powołując się na "znaczące zdolności wywiadowcze" swojego kraju.