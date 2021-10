Rośnie temperatura sporu w PZPN. Otwarta wojna między Kuleszą a Bońkiem jest tylko kwestią czasu... Obecny prezes leci po pomoc do UEFA Adam Godlewski

Cezary Kulesza, nowy prezes PZPN i Zbigniew Boniek, wiceprezydent UEFA, wzajemnie trzymali się w szachu po wyborach w piłkarskim związku, które odbyły się 18 sierpnia. I udawali dyplomatów. Do czasu... Teraz maski opadają, Zibi coraz mocniej krytykuje następcę, Kulesza odpowiada i leci po pomoc do UEFA. fot. polska press

Coraz bardziej wyczuwalne jest napięcie w relacjach między nowym szefem PZPN Cezarym Kuleszą a jego poprzednikiem Zbigniewem Bońkiem. Narastało już przed wyborami, ale obie strony w miarę umiejętnie trzymały nerwy na wodzy. A po prawdzie – to wzajemnie trzymały siebie w szachu. Zibi liczył na tytuł prezesa honorowego związku, natomiast prezes-elekt – na pomoc polskiego wiceprezydenta UEFA na arenie międzynarodowej. W miarę upływu czasu maski jednak opadają. Boniek dostał to co chciał, i coraz częściej publicznie krytykuje Kuleszę. Kulesza – postanowił wreszcie osobiście ubiegać się o poparcie w UEFA. Otwarta wojna wydaje się tylko kwestią czasu.