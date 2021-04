Rośnie napięcie na linii Praga - Moskwa, w tle zbrodnicze działania agentów Moskwy

W odpowiedzi Moskwa już zapowiedziała wydalenie 20 czeskich dyplomatów ze swego kraju. Napięcie między obu państwami jest największe od upadku komunizmu w Czechach. W Pradze przed ambasadą rosyjską doszło do manifestacji przeciwko działaniom Moskwy. Napięcie na linii Praga-Moskwa rośnie i to jemu poświęcą poniedziałkowe spotkanie ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

Rosyjskie władze zamierzają wysyłać specjalny samolot po swoich 18 dyplomatów do Pragi, którzy na mocy decyzji czeskich władz mają w ekspresowym tempie opuścić ten kraj.

Władze czeskie twierdzą jednak, że mają twarde dowody na to, iż dyplomaci rosyjscy są tak naprawdę agentami wywiadu wojskowego. Rosjanie nazywają te zarzuty bezpodstawnymi i absurdalnymi.

Wspomniana eksplozja w magazynie amunicji w Vrběticach koło Ostrawy w Czechach miała miejsce 16 października 2014 roku. Eksplozja kompletnie zniszczyła magazyn amunicji zlokalizowany w leśnym rejonie. Doprowadziła nie tylko do ogromnych strat, ale także do śmierci dwóch mężczyzn, w wieku 56 i 69 lat, których szczątki znaleziono dopiero po miesiącu od tragicznego wydarzenia.

Otruto ich środkiem paraliżującym nazywanym nowiczok, jest to trucizna produkowana wyłącznie w Rosji. Przypadkową śmiertelną ofiarą groźnego środka w Salisbury stała się jedna z miejscowych kobiet, Dawn Sturgess.

Ośrodek badawczy Bellingcat zidentyfikował podejrzanych z Salisbury, to Rusłan Boszirow jako Anatolij Czepiga, a Aleksander Pietrow (naprawdę Aleksander Miszkin) - obaj byli i być może nadal są oficerami GRU.

Czeska policja dopasowała zdjęcia paszportowe podejrzanych o wybuch koło Ostrawy do dwóch oskarżonych przez Wielką Brytanię o próbę zatrucia w Salisbury. Informacja paszportowa miała pochodzić od władz Tadżykistanu, z której wynikało, że byli to Rusłan Tabarow z Tadżykistanu i obywatel Mołdawii Nicolaj Popa. Zdjęcia w paszportach pasowały do zdjęć dwóch mężczyzn oskarżonych przez Wielką Brytanię o wydarzenia w Salisbury.

Mężczyźni zarezerwowali nocleg w Ostrawie 13 października, a pobyt miał trwać do 17 października. Do eksplozji doszło 16 października i tego dnia obaj wylecieli z Czech i przez Wiedeń dotarli do Moskwy. Prawdopodobnie czeskim władzom nie udało się ustalić, w jaki sposób rosyjscy agenci wysadzili skład amunicji pod Ostrawą.