„Rosjanie walczą po stronie Ukrainy”. Polski ochotnik opowiada o wojnie

Co leżało u podstaw podjęcia przez ciebie decyzji o wyjeździe do Ukrainy, wyjeździe na wojnę?

Uważam, ze lepiej walczyć tutaj z Rosjanami niż na naszej, polskiej ziemi. Nie czuję się bohaterem, nie wydaje mi się, że robię coś wyjątkowego. Uznałem, że skoro można pomóc Ukraińcom, że jeśli można ich w tej walce przeciw rosyjskiemu okupantowi wesprzeć i zrobić wszystko, by uchodźcy mogli wrócić do swoich domów, to dlaczego nie miałbym to być ja.

Wywodzisz się ze środowiska kibicowskiego.

Jestem kibicem Lechii Gdańsk i Pomezanii Malbork. Przygodę z kibicowaniem rozpocząłem w latach w 90., a każdy kto ma choć trochę wiedzy na ten temat wie, jak wówczas te mecze wyglądały. Stamtąd wyniosłem „serce do walki”, nieobce mi są pojęcia: honor, przyjaźń i nienawiść. No i ta nienawiść była, bo co tu dużo mówić - nie lubiłem Ukraińców, wiadomo – Bandera, UPA, Wołyń, to z tym mi się kojarzyli. Ale poznałem ich lepiej w trakcie wspólnej z nimi pracy i dzielenia mieszkania w Polsce. Zobaczyłem, jak oni żyją, jak jest im ciężko, jak po pracy zostają w domu, nie wychodzą w miasto, bo bali się, że ktoś ich pobije, problemem dla nich była bariera językowa. To otworzyło mi oczy, polubiłem ich. A teraz wojna wiele zweryfikowała.

Co odpowiedziałbyś osobom, które mogą ci zarzucić, że pojechałeś sobie postrzelać do ruskich, bezkarnie uczestniczyć w burdach, trochę ostrzejszych, niż te stadionowe?

Każdy ma prawo do swojego zdania a ja jestem tu między innymi też po to aby takie osoby mogły dalej mnie hejtować siedząc bezpiecznie w swoich domach.