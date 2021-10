Rosjanie jeżdżą do Serbii szczepić się przeciw Covid-19. Nie wierzą w rodzimą szczepionkę Sputnik V

Coraz więcej Rosjan przyjeżdża do Serbii, by się zaszczepić w tym kraju przeciwko koronawirusowi zachodnimi preparatami. Kwitnie już „turystyka” obliczona tylko na chętnych do zaszczepienia się.

Kiedy Moskwa zatwierdziła swoją szczepionkę przeciw koronawirusowi, był to chwilowy powód do dumy. Rosjanie nie byli jednak przekonani do Sputnika V, a międzynarodowe władze nie udzieliły jej swego błogosławieństwa. Dlatego wielu rusza do Serbii, by zaszczepić się sprawdzonymi, bezpiecznymi preparatami.

Serbia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest wygodnym wyborem dla szukających szczepionek Rosjan, bo mogą wjechać tam bez wiz. Jednocześnie kraj ten oferuje szeroki wybór zachodnich szczepionek. Przybywa zorganizowanych wycieczek Rosjan, których można spotkać w Belgradzie, w hotelach, restauracjach, barach i punktach szczepień.

- Przyjęliśmy szczepionkę Pfizera, bo chcemy podróżować po całym świecie - mówiła 54-letnia Nadieżda Pawłowa po przyjęciu szczepionki w Belgradzie. Jej mąż, Witalij Pawłow dodał, że chciałby, aby świat był dla nich otwarty, a nie tylko kilka krajów.