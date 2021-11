Rosja zniszczyła satelitę. Ostre oświadczenie USA

Jak zaznaczył rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu, Ned Price, Rosja nieodpowiedzialnie przeprowadziła destrukcyjny test rakiety antysatelitarnej przeciwko swojemu nie działającemu satelicie. Próba skutkowała zniszczeniem obiektu, w wyniku czego na orbicie znajdują się teraz setki tysięcy małych, niemożliwych do śledzenia odłamków.

Price wskazał, że Federacja Rosyjska zdecydowała się na “niebezpieczną” i “nieodpowiedzialną” próbę, mimo wielokrotnych ostrzeżeń dotyczących potencjalnych zniszczeń. Podkreślił, iż działania Moskwy będą skutkowały większym niebezpieczeństwem dla poruszających się w przestrzeni kosmicznej astronautów pracujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Jak twierdzą amerykańskie media oraz eksperci badający ruchy satelitów, chmura odłamków powstałych po zniszczeniu rosyjskiego obiektu była bliska zderzenia się ze Stacją, co zmusiło pracujących tam badaczy do ewakuacji do kapsuł ratunkowych. Rzecznik Departamentu Stanu USA zapowiedział reakcję na działanie Rosjan.

- To jasno pokazuje, że twierdzenia Rosji o sprzeciwianiu się militaryzacji kosmosu są fałszem i hipokryzją. Stany Zjednoczone będą współpracowały z naszymi sojusznikami i partnerami, by odpowiedzieć na nieodpowiedzialne działania Rosji - stwierdził Price. Nie wykluczył sankcji przeciwko Moskwie.