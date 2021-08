Rosja: Zmuszają Aleksieja Nawalnego, by po osiem godzin dziennie oglądał państwową telewizję.

Aleksiej Nawalany, lider rosyjskiej opozycji mówi o praniu mózgu i poddawaniu go atakom propagandy, zmuszając do oglądanie po osiem godzin dziennie państwowej telewizji. Mimo wszystko przebywający w kolonii karnej opozycjonista pozostaje optymistą. Reżim Putina skończy się „prędzej czy później”

Wielki krytyk Kremla porównał rosyjskie więzienie do chińskiego obozu pracy i mówi, że jest zmuszony bez przerwy telewizję państwową.

Nawalny, który swoją karierę polityczną stworzył na ujawnianiu korupcji w Rosji, jest przetrzymywany w kolonii więziennej o zaostrzonym rygorze w Pokrowie, 100 km na wschód od Moskwy.

W komentarzu do Guardiana napisanym z więzienia kilka dni temu Nawalny wezwał Zachód do podjęcia działań przeciwko korupcji i rozprawienia się z rosyjskimi oligarchami. Niedawno powiedział New York Times, że dni ciężkiej pracy w sowieckich gułagach minęły, zastąpione przez to, co nazwał „przemocą psychologiczną” prania mózgu i propagandy.