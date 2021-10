Rosja: Zmieniono status Aleksieja Nawalnego. Nie jest już "więźniem skłonnym do ucieczki", tylko "terrorystą"

Największy przeciwnik Kremla Aleksiej Nawalny, osadzony w kolonii karnej, został przez władze uznany za „terrorystę” i „ekstremistę”. Do tej pory był określony jako więzień z "ryzykiem ucieczki".

Nawalny podał w sieci, że wezwano go do stawienia się przed komisją, która jednogłośnie głosowała za zmianą jego statusu i umieszczeniem tablicy z napisem „terrorysta” nad jego więziennym łóżkiem. To zmiana jego statusu na liście prewencyjnej, trafił do innego rejestru.

Opozycjonista został aresztowany i osadzony za kratkami w styczniu tego roku zaraz po powrocie z Niemiec, gdzie był leczony. Twierdzi, że nowa etykietka może okazać się dla niego mniej uciążliwa niż poprzednia, która traktowała go, jako więźnia z „ryzykiem ucieczki”. Napisał, że towarzyszyło temu bardzo natrętne monitorowanie jego osoby.

Przeciwnik obecnej władzy napisał w poście na Instagramie: "Nawalny, Aleksiej, urodzony w 1976 roku, nielegalnie uwięziony w kolonii 2, sekcja 2, raportowanie 1669 razy. To właśnie musiałem robić co dwie godziny, żeby udowodnić, że nie uciekłem z tego więzienia. I to było naprawdę strasznie denerwujące."