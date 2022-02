Rosja zaatakowała Ukrainę. Wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński: Na razie Putin nas testuje i my ten test musimy zdać Lidia Lemaniak

Atak rakietowy Fot. East News

– Na razie Putin nas testuje i my ten test musimy zdać, bo w przeciwnym razie będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy – powiedział polskatimes.pl wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński, pytany o to, czy są jeszcze narzędzia, aby powstrzymać Putina.