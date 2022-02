Rosja wysłała na linie frontu 45 tys. plastikowych worków na zwłoki, Ukraina ściąga rezerwistów

Ukraińska agencja bezpieczeństwa twierdzi, że 45 tysięcy plastikowych worków na zwłoki zostało już wysłanych na rosyjskie linie frontu z Ukrainą.

Daje to pierwsze wyobrażenie o tym, ile istnień ludzkich Władimir Putin jest gotów poświęcić, aby uzyskać to, czego chce, czyli podbój lub sparaliżowanie Ukrainy.

Ta ostatnia wprowadziła ogólnokrajowy stan wyjątkowy i wezwała pod broń rezerwistów. Rezerwiści w wieku od 18 do 60 lat - ponad 200 tys. osób - zostali wezwani do regularnej armii, a straż graniczna ogranicza ruch w strefach przygranicznych, zaś cywile otrzymali prawo do noszenia broni - skutecznie aktywizując brygady obywatelskie, które szkolą się z Gwardią Narodową.

Nastąpiło to po tym, jak Władimir Putin wygłosił w środę przemówienie do swoich żołnierzy z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Chwalił ich gotowość bojową, jednocześnie zapewniał, że będą walczyć w obronie rosyjskich interesów bezpieczeństwa – co nazwał „nie do negocjacji".