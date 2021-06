Rosja wychodzi z Traktatu o otwartych przestworzach. Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę o jego wypowiedzeniu

Kolorz o podpisaniu umowy społecznej bez premiera: Jak na wagę problemu, zostaliśmy przez premiera zlekceważeni. Gość DZ i Radia Piekary

Liczyliśmy na obecność premiera przy podpisaniu umowy społecznej. Premiera nie było. Jak należy do odczytywać? Jak na tak poważny problem, to chyba trochę zostaliśmy przez pana premiera zlekceważeni. To nie tak miało być i nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Wysłano do Katowic wicepremiera Sasina - mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.