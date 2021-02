Rosja: wielki krytyk prezydenta Rosji, Aleksiej Nawalny został przewieziony do obozu pracy, twierdzą jego obrońcy

Wielki krytyk Putina Aleksiej Nawalny został prawdopodobnie przeniesiony do obozu pracy – powiedział jego prawnik Vadim Kobzow. Miejsce, w którym umieszczono dysydenta nie jest znane.

.

Nawalny został w tym miesiącu skazany na dwa i pół roku więzienia za rzekome naruszenie zasad zwolnienia warunkowego związane ze sprawą o malwersację, którą, jak powiedział przeciwnik Putina, sfabrykowano z powodów politycznych, czemu władze zaprzeczają.

Kobzew dodał, że o przeniesieniu Nawalnego do obozu pracy nie poinformowano jego rodziny co jest sprzeczne z prawem. Ewa Merkaczewa, członkini moskiewskiego komitetu monitorującego prawa człowieka, powiedziała, że Nawalny został wysłany do standardowej kolonii karnej, której położenie powinno zostać ujawnione po przy-byciu na miejsce, podała agencja RIA.

44-letni Nawalny został aresztowany w styczniu po powrocie z Niemiec, gdzie był leczony po próbie otrucia go przez rosyjskim agentów środkiem nazywanym Nowi-czok. Jego zatrzymanie, potem aresztowanie i wreszcie skazanie wywołało napięcia polityczne między Moskwą a państwami zachodnimi, które przygotowują dodatkowe sankcje wobec rosyjskich urzędników.