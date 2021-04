Rosja: stan Aleksieja Nawalnego dramatycznie się pogorszył. Lekarze: "Może umrzeć w każdej chwili"

Spodziewają się, że będą największe protesty uliczne we współczesnej historii Rosji, aby podkreślić pogarszający się stan zdrowia krytyka Kremla.

Opozycjonista od wielu dni prowadzi strajk głodowy , szefostwo zakładu karnego grozi, że będzie on karmiony przymusowo. Tymczasem zwolennicy Nawalnego zapowiadają na 21 kwietnia manifestacje poparcia dla największego krytyka Władimira Putina.

Lekarzom, obawiającym się o stan zdrowia Aleksieja Nawalnego, który przebywa w kolonii karnej, odmówiono do niego dostępu. Zdaniem medyków, stan Nawalnego jest fatalny, grozi to jego śmiercią w każdej chwili. Poziom potasu w organizmie więźnia jest tak wysoki, że może wywołać zawał serca.

Nawalny, zaciekły przeciwnik Putina, zaczął odmawiać jedzenia 31 marca w proteście przeciwko zapewnieniu mu odpowiedniej opieki medycznej, a narzeka Nawalny na ostry ból pleców i nóg. Państwowa służba penitencjarna twierdzi, że 44-latek otrzymuje wszelką potrzebną mu opiekę.

Zwolennicy Nawalnego twierdzą, że stracił on 15 kg od chwili osadzenia go w kolonii karnej numer dwa w Pokrowie, sto kilometrów od Moskwy. Pojawiły się już spekulacje, że gdyby Nawalny zmarł za kratami, rosyjskie wojska, skoncentrowane koło granicy z Ukrainą uderzą na ten kraj, by odwrócić uwagę od dramatu opozycjonisty.

16 kwietnia odwiedziła w kolonii karnej jego żona. Mówiła, że momentami nie miał on siły utrzymać słuchawki, kiedy rozmawiali. W sprawie fatalnego stanu zdrowia Nawalnego i braku odpowiedniej opieki medycznej rozmawiali z rosyjskim prezydentem niemiecka kanclerz i prezydent Francji. Jak na razie bez rezultatów. W obronie opozycjonisty występują inni politycy na całym świecie oraz ludzie kultury, w tym wiele gwiazd Hollywood.