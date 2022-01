Rosja przerzuciła do Donbasu setki czołgów, transporterów i dział

Tymczasem rzecznik Kremla, w wywiadzie udzielonym stacji CNN, podkreślił, że Rosja nie planuje żadnej wojny. Wezwał stronę amerykańską do przedstawienia dowodów na to, że zwiększona obecność wojsk rosyjskich w pobliżu Ukrainy to przygotowanie do inwazji. Strona rosyjska od końca października ub.r., gdy pojawiły się pierwsze doniesienia na Zachodzie o koncentracji potencjału militarnego przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, powtarza, że są to tylko ruchy związane z ćwiczeniami i sprawdzianami gotowości bojowej jednostek armii.