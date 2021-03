Rosja: Policja poszukuje nowych funkcjonariuszy po skazaniu Nawalnego i protestach w jego obronie

Od tego czasu formacje policyjne ogłaszały się setki razy na stronach rekrutacyjnych, takich jak HH.ru, prowadzonych przez Headhunter Group, Avito i Superjob.ru. Zrobiony przez Reutera przegląd danych dostarczonych przez niektóre firmy rekrutacyjne sugeruje, że kampania wykroczyła poza podobne działania w ostatnich latach.

Na przykład OMON, grupa stworzona do tłumienia protestów, od 24 stycznia do 24 lutego wysłała zapotrzebowanie na ludzi do służby do Headhunter Group 1607 razy. W tym samym okresie roku 2020 ogłoszeń o pracę było tylko 151. Główny moskiewski oddział policji ds. zamieszek, czyli drugi pułk specjalny, w tym samym czasie wysyłał zapotrzebowanie na nowych funkcjonariuszy 608 razy w Headhunter, w porównaniu z 11 w 2020.