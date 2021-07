Rosja: pandemia szaleje, ale nie będzie lockdownu, bo wkrótce mają się odbyć wybory parlamentarne

Nawet kilkaset osób na dobę umiera w Rosji z powodu koronawirusa. Władze nie planują jednak w tej dramatycznej sytuacji wprowadzać lockdownu w całym kraju. Powód? Wrześniowe wybory są ważniejsze niż wskaźniki infekcji i zgonów.

Tylko Moskwa poszła za przykładem Izraela i zakazuje mieszkańcom stolicy wstępu do barów i restauracji bez okazania dowodu szczepienia lub wyzdrowienia z Covid-19. Władze miasta zezwoliły na korzystanie przez wszystkich klientów z letnich tarasów tylko do 12 lipca. Stolica Rosji zaczęła wymagać od mieszkańców okazywania kodu QR, który potwierdza, że jest się zaszczepionym przeciwko Covid-19, niedawno uzyskano negatywny wynik testu na obecność wirusa lub jest się ozdrowieńcem. Tylko tacy mają wstęp do barów i restauracji. Do tej pory wydano tylko 2,5 miliona przepustek na 12 milionów mieszkańców stolicy Rosji. Jeden z wysokich urzędników mówi, że miasto może rozszerzyć ten system zakazów na sklepy, lokale rozrywkowe i transport publiczny. Inne regiony też nakładają restrykcje, aby wywierać presję na ludzi do zaszczepienia się.