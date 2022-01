Rosja ostrzega: „Nie ma miejsca na optymizm” w rozmowach o rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie

Moskwa ostrzega Zachód, że z niepokojem patrzy na rozmowy o rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie.

Dzieje się tak w warunkach podwyższonego napięcia w regionie, spowodowanego koncentracją ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą.

Pesymistyczne nastawienie Kremla pojawiło się w odpowiedzi na ostatnią rundę rozmów z Waszyngtonem, który ma nadzieję zmniejszyć ryzyko wybuchu wojny w Europie.

USA i ich sojusznicy nie zaakceptowali żadnego z żądań Moskwy, w tym wezwania NATO do obietnicy, że nigdy nie pozwoli Ukrainie na przyłączenie się do sojuszu obronnego. Zachód kategorycznie to wykluczył.

Na początku mijającego tygodnia USA przedstawiły pisemne odpowiedzi na rosyjskie postulaty, które zdaniem Rosji są potrzebne do poprawy bezpieczeństwa w Europie.

Nie ma zmian, nie będzie zmian – mówił sekretarz stanu USA Antony Blinken, powtarzając, że Rosja zostanie dotknięta ogromnymi sankcjami, jeśli zaatakuje sąsiada.