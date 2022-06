Rosja odradza sowieckie marki samochodowe. Wcześniej ZSRR kradł je na Zachodzie

Boleśnie dotknięty zachodnimi sankcjami przemysł samochodowy w Rosji już pogodził się z obniżeniem standardu bezpieczeństwa i ekologiczności produkowanych samochodów. Teraz, robiąc dobrą minę do złej gry, rosyjski resort przemysłu narzuca rosyjskim producentom aut patriotyczną koncepcję odrodzenia popularnych w ZSRR marek.

„Moskwicz” ma być elektryczny bądź hybrydowy

Już do końca roku produkcję auta o nazwie „Moskwicz” mają rozpocząć moskiewska fabryka o tej samej nazwie, która jeszcze do niedawna należała do francuskiego Renault, ale - podobnie jak reszta rosyjskich aktywów koncernu - została znacjonalizowana przez rząd Rosji.

Manturow uważa, że produkując „Moskwicze”, stołeczne zakłady samochodowe nawiążą do tradycji popularnych w ZSRR sowieckich aut o tej samej nazwie. Minister liczy na to, że nowe „Moskwicze” będą autami elektrycznymi, bądź hybrydowymi.

Nie zdradza, skąd Rosjanie wezmą części oraz dokumentację do produkcji tak zaawansowanych technologicznie samochodów. Wobec braku dostaw odpowiedniej elektroniki rosyjski gigant samochodowy Autovaz musiał zacząć produkować „Łady” bez poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeństwa, przeciwblokującego układu hamulcowego (ABS) i systemu stabilizacji toru jazdy (ESP). Producent musiał pogodzić się także z zupełną degradacją, jeśli chodzi o spełnienie przez jego samochody współczesnych standardów ekologicznych.