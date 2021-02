Rosja: niebieskie psy na ulicach Dzierżyńska! Zagadka dziwnego koloru ich sierści została rozwiązana

Gdy na ulicach rosyjskiego Dzierżyńska pojawiły się niebieskie psy, ludzie osłupieli. "Przypominały Smurfy" - mówili jedni, "są skażone chemikaliami" - dodawali inni.

Bezpańskimi czworonogami zainteresowały się najpierw media i to nie tylko rosyjskie, piszą o nich gazety na całym świecie. Potem do pracy zabrali się naukowcy, by wyjaśnić ten fenomen. Wszystko wskazuje na to, że stado bezpańskich psów wałęsało się po nieczynnej już od lat fabryce chemikaliów w Dzierżyńsku.

Położony prawie 400 kilometrów od Moskwy Dzierżyńsk, był do końca Związku Radzieckiego na początku lat 90., jednym z głównych zakładów produkcji broni chemicznej. Dzisiaj wciąż jest znaczącym ośrodkiem produkcji chemicznej. Znajduje się tam wiele zakładów wydalających śmiercionośne odpady.

Andriej Myśliwiec, zarządca upadłościowy fabryki mówi, gdy zakład zbankrutował w 2015 roku, bezpańskie psy chodziły po terenie, który nie został całkowicie oczyszczony z toksycznych substancji.