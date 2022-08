Rosja: Na Kremlu już myślą, jak zapewnić Władimirowi Putinowi rządy przez następne lata

Wołodin jest nie tylko szefem izby niższej parlamentu,ale także czołowym działaczem proputinowskiej partii Jedna Rosja. Wspomniał on czasy, w których przyjmowano obecną konstytucję. Był to okres, w którym Rosja znalazła się na krawędzi upadku, gdy władza nie była w stanie spełnić społecznych potrzeb, a bardzo wielu obywateli utraciło wiarę w rządzących.

Wiaczesław Wołodin powiedział, że rosyjska konstytucja, która ogranicza władzę liderów, nie jest dogmatem. Wielu odczytało to jako perspektywę zmian ustawy zasadniczej, która mogłyby przedłużyć rządy prezydenta Putina.

Na tym samym spotkaniu Wołodin miał oświadczyć, by sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i inni wybitni prawnicy zbadali jak konstytucja i jej zapisy spełniają się w obecnych czasach.

Choć nie wspominał on o ograniczeniach czasowych, jakim podlegają najwyżsi politycy tego kraju, to uznano, że nadeszła pora, aby o problemie ( możliwości przedłużenia sprawowania władzy przez obecnego lokatora Kremla) zacząć rozmawiać.

Rosyjska konstytucja uniemożliwia prezydentowi odbycie więcej niż dwóch kolejnych kadencji. 66-letni dzisiaj Władimir Putin został prezydentem w 2000 roku. Po dwóch czteroletnich kadencjach wymienił się stanowiskiem z Dmitrijem Miedwiediewem. Sam został na cztery lata premierem, Miedwiediew zaś prezydentem.

W roku 2012 Putin powrócił na Kreml w roli głowy państwa, tym razem jednak już na sześcioletnią kadencję. Ponowne został wybrany prezydentem w roku 2018, co oznacza, że ​​jego rządy kończą się w 2024 roku, wtedy powinien ustąpić.