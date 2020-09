Rosja: Milicjanci i agenci FSB aresztowali samozwańczego Chrystusa na Syberii. Powód? Mógł zadrzeć z lokalnymi biznesmenami

Ks. Isakowicz-Zaleski o sprawach pedofilii w Kościele i relacjach z kard. Dziwiszem: Nie ma innej drogi niż jawne rozwiązywanie problemów

- Nie wiem, czy dożyję tego… ale oczekiwałbym powołania takiej samej komisji do spraw pedofilii jak we Francji, czyli złożonej z ludzi świeckich, specjalistów z prawa, seksuologii, psychologii itd., którzy wszystkie sprawy jeszcze raz przeglądną. Nie wierzę, żeby w Polsce szybko to powstało. Oczekuję, że niektóre osoby, które brały udział w tuszowaniu spraw molestowania, same zrezygnują z wysokich funkcji i pozwolą o wiele młodszym ludziom i w nowy, przejrzysty sposób się tym zająć - mówi nam ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, historyk Kościoła i komentator życia Kościoła.