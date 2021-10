Rosja: lawina zakażeń i zgonów z powodu Covid-19. Kreml został zmuszony wprowadzić blokady

Dramatyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem zmusił rosyjskiego prezydenta do zatwierdzenia rządowej propozycji zamknięcia na tydzień miejsc pracy. Władimir Putin zapowiedział wolne dni od 30 października do 7 listopada, zastrzegając, że mogą być one przedłużone w niektórych regionach. Za ten okres pracownicy dostaną normalne wynagrodzenie.

Tymczasem padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem (ponad 34 tys.). Ostatniej doby zanotowano również 1028 zgonów.

Blokadę ogłosiła również Moskwa. Sytuacja w stolicy nadal rozwija się według najgorszego scenariusza. - W najbliższych dniach osiągniemy historyczny szczyt w walce z koronawirusem– zapowiada mer Moskwy Siergiej Sobianin, wyjaśniając decyzję o konieczności blokad.

Wszystkie sklepy (poza tymi z najpotrzebniejszymi artykułami), szkoły i sale gimnastyczne zostaną zamknięte. Restauracje i kawiarnie będą serwować dania na wynos, przy wejściu do teatrów i muzeów będą wymagane dowody szczepień lub wyzdrowienia z Covid-19.