Rosja: horror w płonącym szpitalu. Kiedy strażacy gasili ogień, lekarze prowadzili operację na otwartym sercu (VIDEO)

Karolina Małysz zdradza szczegóły na temat swojego ślubu! Spytano ją: czy Adam Małysz będzie wkrótce dziadkiem? [zdjęcia] 2.04.21

Karolina Małysz wychodzi za mąż! To już pewne, 23-letnia córka Adama Małysza przyznała to podczas ostatniego spotkania online ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Ujawniła w nim, jak ślub ma wyglądać i jakie przyjmie nazwisko. Jeśli chcecie obejrzeć najnowsze zdjęcia Karoliny Małysz z jej wybrankiem, zajrzyjcie do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>>