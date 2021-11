Rosja gromadzi wojsko przy granicy z Ukrainą. „Putin nie zdecyduje się na inwazję” Wojciech Szczęsny

Fot. Pixabay

- Rosjanie mają podstawy do tego, żeby zakładać, że Zachód znajduje się w trudnym momencie. To kusząca okazja do tego, by w pewnych strategicznych sprawach licytować trochę mocniej. Choć raczej nie tzw. wielką wojną, tylko ograniczoną eskalacją – mówi dr Szymon Kardaś, główny specjalista Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.