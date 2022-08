Rosja: Demonstracje przeciw Putinowi na ulicach wielu miast [ZDJĘCIA]

Do wyjścia na ulicę i zaprotestowania przeciw władzy zaapelował sam Aleksander Nawalny z więziennej celi, w której siedzi od pewnego czasu. Został bowiem skazany na 20 dni pozbawienia wolności właśnie za udział w nielegalnych zgromadzeniach.

Opozycjonista, wzywając do demonstracji, użył metafory porównując życie pod rządami Putina, jako bycie przez cały czas zmuszanym do jedzenia rzepy, informuje Deutche Welle.

Nawalny wezwał do wyjścia na ulicę swych zwolenników właśnie w sobotę, bo w ten dzień przypadają 65 urodziny Władimira Putina. W odpowiedzi do manifestacji doszło w kilkudziesięciu miastach w całej Rosji. W wielu miejscach aresztowano zwolenników opozycji podczas demonstracji, a nawet prewencyjnie już przed ich rozpoczęciem. Funkcjonariusze dokonali też przeszukań w mieszkaniach należących do członków opozycji. Do takich sytuacji doszło m,in. w Moskwie, Petersburgu, Władywostoku czy Rostowie nad Donem.