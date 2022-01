Rosja: Awaria myśliwca Su-35S w Komsomolsku. Katastrofa była blisko [WIDEO]

Do wypadku myśliwca mogło dojść, gdy podchodził on do lądowania na lotnisku Dżemgi w mieście Komsomolsk nad Amurem. Podczas testowych lotów, doszło do awarii systemu zdalnego sterowania. W ostatniej chwili katastrofie zapobiegł pilot Rosyjskich Sił Powietrznych, który wyhamował prędkość myśliwca do zera. Dzięki temu samolot udało się sprowadzić do lądowania. Myśliwiec nie uległ żadnemu uszkodzeniu.

Agencja informacyjna avia.pro wskazuje, że przyczyna awarii pozostaje na razie nieznana. Wiadomo, że doszło do niej nad prywatnym lotniskiem odrzutowym Dżemgi w Kraju Chabarowskim.