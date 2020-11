Rosja: Aleksiej Nawalny skarży rzecznika Kremla, że ten zarzucił opozycjoniście współpracę z amerykańską CIA

Czołowy rosyjski opozycjonista skarży rzecznika prasowego Kremla za słowa o tym, że Aleksiej Nawalny był powiązany z amerykańską Centralną Agencja Wywiadowczą (CIA). Pozew w tej sprawie został złożony już w sądzie. Nawalny, który przebywał przed kilka tygodni w stanie farmakologicznej śpiączki w berlińskiej klinice po otruciu go środkiem zwanym Nowiczok, wyjaśnił, że zwykle nie pozywa propagandystów, ale tym razem zrobił inaczej. Dodał, że Dmitrij Pieskow nie tylko szerzy kłamstwa na jego temat, ale jest jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina. Nawalny określił Pieskowa „wąsatym kłamcą”, rzecznik Kremla nie ustosunkował się do kroków podjętych wobec niego przez opozycjonistę.

Pieskow powiedział we wrześniu, że Nawalny współpracuje z ludźmi z CIA i mówi to, co oni wkładają mu w usta. Nie był on pierwszy, który w ten sposób chciał zdyskredytować w opinii Rosjan Nawalnego. Podobne uwagi czynił wcześniej Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.