Rosja: Akcje poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ponad trzy tysiące zatrzymanych. Świat protestuje

W największej demonstracji, w Moskwie doszło do przepychanek demonstrantów z policjantami. Policja wyciągała ludzi z tłumu, pakowała do furgonetek. Stłoczeni wzdłuż chodników, odgrodzonych od jezdni metalowymi barierkami demonstranci obrzucali grupy policjantów śnieżkami. To wywoływało aplauz.

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch poinformowała na swojej stronie internetowej, że jeszcze przed akcją poparcia dla Nawalnego władze ostrzegły media, by nie upubliczniały informacji zachęcających do pójścia na protesty. Za złamanie zakazu miały grozić kary. Oficjalnie władze mówią, że zakaz wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Wiadomo jednak, że Aleksiej Nawalny to obecnie najsilniejsza postać opozycyjna w Rosji. Pokazał on, że może wyprowadzić na ulice rosyjskich miast tysiące ludzi przeciwnych władzy Władimira Putina.