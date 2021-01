Rosja: Akcje poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego 23.01.2021. Media mówią o setkach zatrzymanych

W największej demonstracji, w Moskwie doszło do przepychanek demonstrantów z policjantami. Obyło się bez większych obrażeń. Stłoczeni wzdłuż chodników, odgrodzonych od jezdni metalowymi barierkami demonstranci obrzucali grupy policjantów śnieżkami. To wywoływało aplauz.

Demonstracje poparcia dla Aleksieja Nawalnego zaczęły się najpierw na Dalekim Wschodzie Rosji. Jak podają niezależne media, m.in. portal ovdinfo.org, do południa w sobotę aresztowano 237 osób. Część z nich została zatrzymana jeszcze w przeddzień planowanych demonstracji. Po południu doszło do kolejnych aresztowań. Około godziny 16 zatrzymanych było już blisko 370 osób, a godzinę później już ponad tysiąc.

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch poinformowała na swojej stronie internetowej, że jeszcze przed akcją poparcia dla Nawalnego władze ostrzegły media, by nie upubliczniały informacji zachęcających do pójścia na protesty. Za złamanie zakazu miały grozić kary. Oficjalnie władze mówią, że zakaz wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Wiadomo jednak, że Aleksiej Nawalny to obecnie najsilniejsza postać opozycyjna w Rosji. Pokazał on, że może wyprowadzić na ulice rosyjskich miast tysiące ludzi przeciwnych władzy Władimira Putina.