Ronaldo zagra do 42. roku życia? "Chcę zobaczyć na co stać moje ciało"

- Genetycznie czuję się jakbym miał 30 lat. Bardzo dbam o swoje ciało i swój umysł. Ostatnio nauczyłem się, że po 33 roku życia, twoje ciało jest w stanie dać z siebie wszystko, gdy tego naprawdę potrzebujesz, ale prawdziwa walka toczy się w głowie. Pracuję i skupiam się bardziej na pracy nad swoim umysłem. Wiem, że moje ciało sobie ze mną poradzi, ponieważ mam dla niego dużo szacunku i dużo go słucham. - powiedział Ronaldo.

Ronaldo wrócił latem do Manchesteru United po 12-letniej przerwie. W 16 ligowych meczach ma "tylko" 8 bramek, ale swoją wartość udowadnia w Lidze Mistrzów, gdzie dla Czerwonych Diabłów strzelił 6 goli w 5 meczach. W wieku 36 lat wciąż jest w fenomenalnej dyspozycji, ale ile jeszcze jego organizm może pociągnąć? W nie dawnym wywiadzie dla stacji ESPN Brasil Portugalczyk poruszył temat.

Portugalczyk nie zamierza jednak szybko kończyć ze sportem. Za cel stawia sobie grę powyżej czterdziestki.

- Jestem szczęśliwy, chcę tu zostać i zobaczyć, co się wydarzy. Chcę się dowiedzieć, czy będę grał do 40, 41, czy 42 roku życia, ale najważniejsze jest to, że moim codziennym celem jest cieszenie się chwilą - zakończył Portugalczyk.

Najstarszym zawodnikiem z pola, który kiedykolwiek zagrał w meczu Premier League jest Teddy Sheringham - miał wówczas 40 lat i 272 dni.