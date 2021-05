Ronaldo ucieknie do Manchesteru, Kane przejdzie do lokalnego rywala?

Czerwone Diabły w pierwszej kolejności będą starały się jednak o innego skrzydłowego, bo powraca ubiegłoroczny temat Jadona Sancho. Niemiecki Bild donosi, że Anglicy są bardzo zdeterminowani, by atakujący trafił na Old Trafford i lada dzień złożą ofertę za zawodnika w wysokości 90 milionów euro. Wicelider Premier League chce uniknąć kolejnej długiej sagi transferowej i domknąć zakup przed Mistrzostwami Europy, po których cena zawodnika może podskoczyć.

Zbliża się letnie okienko transferowe , nawarstwiają się więc plotki dotyczące przyszłości Cristiano Ronaldo. Juventus może nie zakwalifikować się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a Włoski Związek Piłki Nożnej grozi Starej Damie degradacją do Serie B, jeśli klub definitywnie nie zrezygnuje z Superligi. Czy ktoś wyobraża sobie Mr. Champions League występującego w Serie B lub Lidze Europy?

Nawet Anglicy nie będą chętni płacić takich sum, szczególnie, że latem giganci mogą stoczyć bój o Harrego Kane’a. Piłkarz Tottenhamu ma już 27 lat na karku, od lat jest jednym z najlepszych piłkarzy Premier League, a nie zdobył jeszcze żadnego trofeum. W kolejce po atakującego ustawiły się więc Manchester City i Chelsea, a nawet Manchester United, który przedłużył kontrakt z Edinsonem Cavanim. Jedyną niewiadomą jest suma odstępnego na jaką zgodzi się Tottenham - nie od dziś wiadomo, że prezes Spurs Daniel Levy to twardy negocjator i jeśli ma wzmocnić ligowego rywala, to będzie walczył o każdego pensa.

W tygodniu kontrakt z Paris Saint-Germian przedłużył Neymar, co praktycznie wykluczyło jego odejście ze stolicy Francji w najbliższym czasie. Co ciekawe Brazylijczyka do złożenia podpisu miała przekonać obietnica ze strony klubu, zakładająca pozostanie największych gwiazd w zespole i przeprowadzenie kilku spektakularnych transferów. Dziś z francuskim klubem najmocniej jest łączony Sergio Ramos. Kapitan Realu Madryt nie może dojść do porozumienia z klubem w sprawie długości nowej umowy, a rozmowy stanęły w martwym punkcie. Czy Cesarz rzeczywiście trafi latem do Paryża?