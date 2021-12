Romuald Szeremietiew: Gdyby Rosja odważyła się na agresję na Ukrainie, to USA zablokuje Nord Stream 2 Anita Czupryn

Romuald Szeremietiew: Charakterystyczne, że Radosław Sikorski, gdy był jeszcze w rządzie PiS, nazwał gazociąg Nord Stream nowym paktem Ribbentrop-Mołotow Piotr Smolinski

Niemądrym posunięciem było to, że kanclerz Merkel dzwoniła do Łukaszenki. Można by jeszcze zrozumieć, że dzwoniła do Putina. Ale do Łukaszenki?! To jest – przepraszam – posunięcie kompromitujące. Osłabia wiarygodność Niemiec jako gwaranta bezpieczeństwa w przestrzeni geopolitycznej dla całej Europy środkowej. Ale to per saldo działa na korzyść Polski – mówi Romuald Szeremietiew, były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej.