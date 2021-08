Romuald Lipko uhonorowany przez grupę Budka Suflera. Zobacz koncert w Ogrodzie Saskim FOTO WIDEO Goście: Trojanowska, Andrzejczak, Michalska

Misja Grecja 2021. Polscy strażacy wrócą do kraju jeszcze w poniedziałek? Wybuchł kolejny pożar

Blisko dwa tygodnie trwają zmagania 143 strażaków z Polski w Grecji. 23 sierpnia, w poniedziałek szykowali się do powrotu do domów. Ich plany pokrzyżował ogromny pożar. Czy jeszcze dzisiaj zostaną zastąpieni przez polskich zmienników, którzy już dotarli do Grecji?