Roman Giertych przed senacką komisją do spraw Pegasusa

- O inwigilacji Pegasusem dowiedziałem się w połowie grudnia od eksperta CitiznenLab, kanadyjskiej jednostki badawczej. Skontaktowanie się z CitizenLab zasugerował mi 9 grudnia Radosław Sikorski - powiedział Roman Giertych - Otrzymałem wstępną informację, że mój telefon był zainfekowany, a później raport - dodał. Adwokat pojawił się na komisji w formie zdalnej.

- Od kiedy PiS doszedł do władzy w 2015 r., było dla mnie jasne, że stałem się celem, ponieważ przyczyniłem się do skazania Mariusza Kamińskiego. Przychodzono do moich klientów, pytając ich, czy coś na mnie mają. Potem wysyłano wnioski o postępowanie dyscyplinarne do okręgowej rady adwokackiej - mówił Giertych.

Zdaniem adwokata, służby inwigilowały go w ramach szerszej akcji wymierzonej w Donalda Tuska, kiedy ten jeszcze nie zdecydował, czy wystartuje w wyborach prezydenckich. Jak podejrzewa Giertych, był również inwigilowany we Włoszech i Watykanie, kiedy brał udział w organizacji spotkania Donalda Tuska z papieżem Franciszkiem w 2019 r. Ponadto służby miały podsłuchiwać go podczas spotkań z jego klientem austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem.