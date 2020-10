Roman Giertych nie trafi do aresztu. Prokuratura chce 5 mln zł poręczenia

- Odnosząc się do spekulacji niektórych mediów, jakoby stan zdrowia podejrzanego podejrzanego Romana G. wynikał z nieuprawnionej ingerencji funkcjonariuszy CBA, stanowczo stwierdzam, że ze zgromadzonych dowodów, w tym czynności przeszukania w domu Romana G., która była rejestrowana i odbywała się w obecności adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wynika iż są one całkowicie bezpodstawne – mówił prokurator.

Prok. Jacek Motawski, szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przekazał, podczas konferencji prasowej, że po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu z nich, to jest Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. wniosków do Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania.

Dodał jednak, że z opinii wynikają dodatkowe wnioski. - Po pierwsze, że ewentualne czynności procesowe z mecenasem Giertychem mogą być realizowane wyłącznie w warunkach szpitalnych, po drugie, pan mecenas Giertych ze względu na swój stan zdrowia nie może być w jakikolwiek sposób transportowany oraz trzecie, co najistotniejsze, stwierdzili w punkcie trzecim swojej opinii, że stan zdrowia mecenasa Giertycha nie pozwala na zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowego aresztowania, bowiem to mogłoby spowodować dla jego zdrowia lub życia poważne niebezpieczeństwo - mówił Wende.

Adwokat stwierdził, że „sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że nie doszło do ogłoszenia zarzutów”, gdyż jak wskazywał Roman Giertych „w trakcie czynności był nieprzytomny”.

Dubois: Chodziło o wyeliminowanie Giertycha jako obrońcy

- Prokuratura wydała postanowienie o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu Giertychowi, stało się to co mówiłem od zatrzymania. Chodziło o wyeliminowanie Giertycha jako obrońcy – napisał na Twitterze mec. Jacek Dubois, warszawski adwokat i znajmy Romana Giertycha.