"Rolnik szuka żony" - tak wyglądał finał 8. edycji. Zakochani Krzysztof i Bogusia, smutna Elżbieta z Markiem

"Rolnik szuka żony" to program, który podbił serca Polaków. Szczerzy i naturalni uczestnicy, kierujący się potrzebą jaką jest znalezienie sobie partnerki tudzież partnera oraz wspaniała prowadząca w postaci Marty Manowskiej już od ośmiu edycji przyciągają widzów przed telewizory.

Kamila, Elżbieta, Stanisław, Kamil i Krzysztof dokonali swoich wyborów. "Dziewczyna, która mi się podoba pod względem charakteru i humoru jest moim odzwierciedleniem. Wzajemnie się wspieramy, a nasze rozmowy mają charakter fajnego dialogu. Jest to opiekuńcza osoba, na którą mogę liczyć, wspiera mnie, a w razie potrzeby pocieszy. Ta relacja daje mi dużo radości i energii. Najważniejsze w życiu jest, żeby człowiek nie chodził smutny, tylko by go ktoś z boku co chwilę pobudzał do działania, wtedy można zdobywać świat razem" - wyznaje 23-letni Kamil z województwa lubelskiego.