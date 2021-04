Rolnik szuka żony 8. Uczestnicy. Kiedy startuje nowy sezon? Odcinek zerowy już w niedzielę wielkanocną w TVP1

Pomiędzy odcinkiem zerowym, a właściwym rozpoczęciem nowego sezonu minie kilka miesięcy. To czas, w którym uczestnicy i uczestniczki będą czekać na listy od potencjalnych kandydatek i kandydatów na partnerów. Ci, którzy otrzymają najwięcej listów, zostaną zakwalifikowani do programu.

Co ciekawe, do ósmej edycji programu zgłosił się uczestnik poprzedniego sezonu - Emil, któremu w ubiegłym roku nie udało się zdobyć serca rolniczki Magdy. Tym razem to on będzie wybierał kandydatkę na żonę.